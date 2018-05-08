أسعار النفط تتأثر بتوتر ترامب وإيران 

(رويترز) – تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 3 أعوام ونصف مع انتظار المستثمرين إعلانا من الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران.

وإذا سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق متعدد الأطراف بخصوص البرنامج النووي لطهران فقد تتضرر صادرات الخام الإيراني مما سيزيد شح المعروض بسوق النفط التي تتجه صوب التوازن بعد سنوات من التخمة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 78 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 69.95 دولار للبرميل.

وتحدد الاثنين سعر التسوية فوق 70 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

ونزلت عقود خام برنت 67 سنتا أو 0.9% إلى 75.50 دولار بعد أن قفزت 1.7% ليتحدد سعر التسوية عند 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال ترامب الاثنين إن قرارا بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني أو فرض عقوبات سيعلن الثلاثاء في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش متقدما 4 أيام عما كان متوقعا.

وقال فيرندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة “إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن نوايا ترامب فمن المستبعد أن نحصل على مزيد من الزيادة في الخام”.

وأضاف “إذا افترضنا أنه سيعود إلى عقوبات 2012 فإننا نقدر فقد 0.4 مليون برميل يوميا من المعروض الإيراني بناء على أرقام الصادرات الإيرانية في الفترة الأخيرة. أي شيء أكبر من ذلك سيدفع الأسعار للصعود”.

وقال محللو باركليز للأبحاث في تقرير إن من المرجح أن يعلن ترامب عدم تجديد الإعفاء من العقوبات أو يعيد التأكيد على معارضته للاتفاق النووي.

وأضافوا “بغض النظر، فإن سياسته الخارجية تواصل إيقاد التوترات في مركز تصدير النفط الرئيسي ومن ثم تدعم الأسعار”.

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