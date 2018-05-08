اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي

بنغازي 08 مايو 2018 (وال) – اختتمت بقاعة فندق تيبستي أمس الاثنين فاعليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

هذا وشمل فعاليات ختام المؤتمر الذي انطلق يوم 5 من شهر مايو الجاري، كلمات شكر وعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام والكبير لمدينة بنغازي والذي أعطى انطباعا دوليا وعالميا بأن مدينة بنغازي مدينة الأمن والسلام.

ومن جهتها، قامت اللجنة التحضيرية في ختام المؤتمر بتكريم المشاركين، حيث تم تكريم عدد من القيادات السياسية والعسكرية على رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر ، ورئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرازق الناضوري.

يشار إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستباشر بنشر وتنزيل التوصيات بعد تضمين توصيات الحاضرين للفاعليات الختامية لمؤتمر إعادةإعمار مدينة بنغازي. (وال – بنغازي) م ك / هــ ع

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