ترقب المستثمرين لقرارات ترامب يهبط بأسعار النفط

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في 3 أعوام ونصف العام مع انتظار المستثمرين إعلانا من الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.1% إلى 69.95 دولار للبرميل، بعد أن أغلق الخام الجلسة السابقة فوق 70 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

في حين تراجعت عقود خام “برنت” بنسبة 0.9% إلى 75.50 دولار بعد أن قفزت أمس الاثنين بنسبة 1.7% ليبلغ الخام عند التسوية مستوى 76.17 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق قرار الرئيس الأمريكي بشأن تمديد رفع العقوبات عن طهران بموجب الاتفاق النووي، فإذا سحب ترامب التزام الولايات المتحدة من الاتفاق ستتضرر صادرات الخام الإيراني، مما سيزيد شح المعروض بسوق النفط، التي تتجه صوب التوازن بعد سنوات من التخمة.

وقال ترامب يوم أمس الاثنين، إن قرارا بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني أو العودة لفرض عقوبات سيعلن في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، متقدما أربعة أيام عما كان متوقعا.

