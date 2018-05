مصر تعلن تكلفة خط الغاز القبرصي

المتوسط:

أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن تكلفة مد خط أنابيب نقل الغاز من قبرص إلى مصر تتراوح بين 800 مليون ومليار دولار.

وأوضح الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، يورغوس لاكوتريبيس، أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية، والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.

ويستهدف المشروع، الذي يتفاوض عليه البلدان، نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.

