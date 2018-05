روحاني يتعهد بتخطي إيران لأزمة النفط

المتوسط:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قضية النفط سياسية وليست اقتصادية، مشددا على ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية بوجود العقوبات أو بدونها.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال زيارته اليوم الثلاثاء للمعرض الدولي الـ23 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات المنعقد في طهران، بحسب ما نقلته وكالة “فارس”.

واعتبر روحاني العمل المشترك مع التكنولوجيا الأجنبية ومن ثم الوصول إلى الاستقلال الكامل طريقا مختصرا للنمو والتقدم، وقال: “ليس من الصحيح أن نقول بأننا مضطرون لأن نعمل شيئا في الداخل لأننا معرضون للحظر، بل ينبغي علينا التوجه في مسار الوقوف على أقدامنا، تعرضنا للحظر أم لم نتعرض وأن نحمل الأعباء على أكتافنا، فهذا الأمر ضروري ومهم لبلادنا”.

وأكد روحاني ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات وتحديث التكنولوجيا وإدارتها بصورة صحيحة، مشيرا إلى أن النفط يتميز بقدرته على استقطاب الاستثمارات أكثر من غيره من المجالات.

كما أشار إلى ضرورة توطيد علاقات جيدة مع الجيران والعالم، وقال: “إن لم تكن علاقاتنا مع الجيران جيدة ولم تكن لنا علاقات مدروسة مع العالم، فما عسانا أن نفعل حتى لو كان لدينا المال والتكنولوجيا”.

وكان روحاني قد ألمح أمس الاثنين، إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي حتى وإن انسحبت واشنطن منه، ولكنه قال إن طهران ستقاوم بشدة الضغوط الأمريكية للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.

وتتجه أنظار العالم الآن إلى واشنطن، حيث سيعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني أو العودة لفرض عقوبات على طهران.

