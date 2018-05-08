المحافظ علي الحبري يكشف وجود 79 مليار دينار بالمصرف المركزي بالبيضاء

كشف المحافظ علي الحبري عن أن هناك ودائع في المصرف المركزي بالبيضاء بقيمة «79 مليار دينار نائمة لا تسهم في التنمية وإعادة الإعمار»، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي في ليبيا لا يساهم في التنمية وتنحصر وظيفته بصرف المرتبات.

وقال الحبري خلال حديثه لقناة «ليبيا روحها الوطن» ليل الإثنين: «المبالغ النائمة في المصرف تتوزع بين 9 مليارات ودائع حكومية و55 مليار دينار هي ودائع الأفراد والقطاع الخاص و35 مليارًا لمؤسسات وصناديق مثل صندوق الضمان وصندوق الاستثمار الداخلي وصندوق الاستثمار الوطني».

ولفت الحبري إلى أن«هناك مقترحًا بإنشاء صندوق استثماري ربحي يكون تمويله من المبالغ النائمة في المصرف برأس مال يبلغ عشرة مليارات دينار يكون له دور في إعادة الإعمار لمدينة بنغازي».

وأشار الحبري إلى أن «إعادة الإعمار ستكون بيد القطاع العام، لأن القطاع الخاص غير مؤهل لذلك، وأنه لا توجد شركة كبيرة لديها قدرات في إعادة الإعمار إلا شركة واحدة، وهي تقوم الآن بالعمل في بعض المشاريع الإسكانية والتي تم إنجاز عدد من الوحدات»

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