القضاء في طرابلس يوقف قرار الرئاسي غير الدستوري بشأن إعادة تشكيل عمومية الاتصالات برئاسة معيتيق

طرابلس 08 مايو 2018 (وال)- أصدرت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية اليوم الثلاثاء، حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية لقابضة الاتصالات .

هذا وقضى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي غير الدستوري رقم 374 لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن؛ والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه إلى جلسة 21 يوليو 2018 .

ويأتي هذا الحكم قبيل أيام من الدعوة التي تمت لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة اليوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018 برئاسة معيتيق، وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس الهيأة العامة للاتصالات .

وجاء الحكم المحكمة عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج اليوم الثلاثاء قرار رقم 374 لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة .

ونص القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – على أن يكون عضو الرئاسي غير الدستوري أحمد معيتيق رئيساً لعمومية الاتصالات، وبعضوية كل من وزراء الاقتصاد والصناعة، المالية، التخطيط، المراصلات .

كما نص قرار إعادة تشكيل الجمعية على أن تضم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس الهيأة العامة للاتصالات .

ويأتي هذا القرار ضمن جملة قرارات أصدرها السراج الثلاثاء، بشأن تخصيص أموال كاعتمادات مستندية، واستحداث معهد فى طبرق، وإنشاء كلية فى طبرق، وتشكيل لجنة لمعالجة العقود المبرمة مع الشركات الصينية . (وال- طرابلس) ر ت

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