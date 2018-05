ارتفاع إيرادات النفط الروسي بنسبة 21.2% خلال 2018

المتوسط:

أفادت البيانات ارتفاع إيرادات روسيا من تصدير النفط في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 28.206 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الجمارك الروسية بأن كميات النفط التي صدرتها روسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 61.643 مليون طن، بانخفاض نسبته 1.5% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وتفسر زيادة إيردات النفط في وقت تراجعت كميات الخام المصدرة بارتفاع أسعار النفط التي شهدتها الأسواق خلال الأونة الأخيرة.

كما أشارت البيانات إلى انخفاض كميات المنتجات النفطية التي صدرتها روسيا في الفترة ما بين يناير ومارس من هذا العام بنسبة 1.5% إلى 40.64 مليون طن، فيما صعدت قيمة الصادرات بنسبة 20.8%.

