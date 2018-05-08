مكتب الخدمات الضمانية المرج يغطي الخدمات الصحية للمشمولين بخدمات التأمين

أفاد مندوب التأمين الصحي بمكتب الخدمات الضمانية المرج، امراجع هارون، أنه تم التعاقد مع مركز الرازي الطبي، وصيدلية التفاح الأخضر في مدينة المرج، لتغطية الخدمات الصحية للمشمولين بخدمات التأمين الصحي وذويهم.

موضحا أن المصابين بالأمراض المزمنة يتعين عليهم تقديم تقرير طبي حديث، ووصفة طبية معتمدة، وصورة شخصية حديثة.

هذا وطالب المندوب المنتفعين من الخدمة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من قبل رئيس اللجنة المركزية للتأمين الصحي.

الجدير بالذكر أن الرعاية الصحية لموظفي الضمان الاجتماعي قد تم تعليقها مطلع العام الحالي، وذلك كإجراءات تنظيمية من إدارة الصندوق، بعد أن كلفت الشركة الضمانية للتأمين التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالتأمين الصحي للموظفين عوضا عن الشركات السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا