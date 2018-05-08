مراقب الخدمات المالية بنغازي يطالب رؤساء أقسام إدارته الإسراع في إحالة مرتبات القطاعات للمصارف في الوقت المناسب

بنغازي 08 مايو 2018 ( وال ) – طالب مراقب الخدمات المالية بنغازي، طارق محمد دربي، من رؤساء الأقسام بالمراقبة، المراقبين الماليين بالمراقبة، موظفي مراقبة الخدمات المالية، الإسراع في إحالة مرتبات جميع القطاعات للمصارف في الوقت المناسب.

وحث دربي رؤساء الأقسام بالمراقبة، المراقبين الماليين بالمراقبة في كتاب وجهه للمعنيين بتاريخ اليوم اليوم الثلاثاء على التعاون فيما بينهم في تسريع العمل بالمراقبة خلال الأيام الثلاثة 8-9-10 مايو الجاري.

ودعا مراقب الخدمات المالية بنغازي المعنيين إيلاء الموضوع اهتمامهم مشيرا لقرب حلول شهر رمضان الكريم وحاجة وحق موظفي ومستخدمي القطاعات العامة لرواتبهم.( وال – بنغازي) ر ع / س ع

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