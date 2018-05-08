صنع الله يطمح لمليوني برميل يوميا

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022.

جاء ذلك خلال افتتاح صنع الله، لمنتدى المملكة المتحدة للنفط والغاز، بمدينة أبردين باسكتلندا، بحضور أكبر الشركات البريطانية، وبالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني.

وأضاف صنع الله أن ليبيا ستستهدف جميع أسواق الاستثمار من أجل دعم استراتيجيتها، مؤكدا أن “الهدف من تواجد الوفد الليبي في أبردين، هو لمناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

وترعى هيئة المشاريع التجارية الاسكتلندية ومجلس صناعات الطاقة وغرفة التجارة بأبردين وغرامبيان هذا المنتدى، الذي من خلاله سيتعرف الوفود إلى مدى أهمية مشاركتهم واستثمارهم في زيادة التعاون والأمن في ليبيا وفي قطاع النفط والغاز.

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