المتوسط:

تشهد الإيرادات غير النفطية في السعودية، ارتفاعا مستمرا حيث نمت 63% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي لتتجاوز 52 مليارا و316 مليون ريال، ما يؤكد على سير العمل وفق أهداف رؤية 2030 بتنويع مصادر إيرادات المملكة بعيداً عن النفط.

أما الإيرادات النفطية، فارتفعت بـ2% إلى نحو 114 مليار ريال، وقفزت إيرادات الحكومة السعودية في الربع الأول بـ15% إلى 166 مليار ريال، وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الحكومة الفصلية بـ18% إلى 200 مليار ريال ونصف المليار ريال.

وتتمثل البنود الثلاثة الأكثر تأثيراً بتعويضات العاملين التي ارتفعت بـ20% والمنافع الاجتماعية التي تمثل التحويلات الحكومية إلى الأسر لمساندتها والتي تضاعفت نحو 3 مرات، بالإضافة إلى الإعانات التي تضاعفت أكثر من 65 مرة، إذ بلغت هذه التحويلات الحكومية إلى المشاريع الإنتاجية نحو 3 مليارات ريال مقارنة بـ46 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.

أما العجز في الميزانية خلال الربع الأول فبلغ 34 مليار ريال، وسيتم تمويلها من الحساب الجاري للعام الماضي.

The post إيرادات السعودية غير النفطية تبلغ 52 مليار ريال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية