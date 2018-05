مستثمر فى دبى يشترى فندق ترامب الشهير بـ 600 مليون دولار

المتوسط:

اشترى مستثمر في دبي فندق “بلازا” الأسطوري، الموجود في مدينة نيويورك الأمريكية، مقابل 600 مليون دولار.

قال شهال خان، صاحب شركة “وايت سيتي فنتشرز” في إمارة دبي، إنه دخل في شراكة مع مستثمر قادم من مدينة نيويورك الأمريكية، كامران حكيم لشراء العقار، ومن المتوقع أن يتم عقد الصفقة في 25 يونيو/ حزيران المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقع فندق “بلازا هوتيل” في فيفث أفنيو، وظهر في أكثر من 30 فيلما من أفلام هوليوود، منها فيلم “Home Alone” أو “وحدي في المنزل”.

ويخطط شهال خان لجعل فندق “بلازا” علامة تجارية عالمية، مشيرا إلى أنه يخطط لافتتاح أول فرع منه في أبو ظبي أو في دبي.

وقال للوكالة الفرنسية: “أخطط لفتح “بلازا” في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حلول عام 2020″، وتابع رجل الأعمال أن “دبي مركزية بالنسبة لي أكثر من لندن”.

