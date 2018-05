السعودية تعلن عن جائزة “الكفاءة والالتزام المالى” لتحفيز الجهات الحكومية

المتوسط:

أعلنت وزارة المالية السعودية، في تقرير إحصائي، عن نمو الإيرادات غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 15 بالمئة، ووصولها إلى 166 مليار ريال (44.3 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، إن الإيرادات غير النفطية شكلت 31 بالمئة من الإجمالي العام للإيرادات في المملكة للربع الأول، لتسجل 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 166.263 مليار ريال (44.3 مليار دولار)، وقيمة المصروفات 200.5 مليار ريال (حوالي 53.5 مليار دولار)، ووصل عجز الميزانية العامة السعودية إلى حوالي 34.32 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، ما يشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي الميزانية المتوقعة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية عن جائزة “الكفاءة والالتزام المالي”، لتحفيز الجهات الحكومية لأفضل الممارسات في الإدارة المالية وإدارة الميزانية وبرنامج “سفراء الميزانية”، وتهدف الجائزة إلى التشجيع على تطوير الكوادر المميزين في وزارة المالية والجهات الحكومية المختصّين في الميزانية.

وقال وزير المالية السعودي في كلمة له بمنتدى مكة الاقتصادي، اليوم الاثنين، “تعمل وزارة المالية على تمكين جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ مبادراتها ومشاريعها، من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما تدعم كل الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار، بما يجعل المملكة قوة استثمارية رائدة”.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ميزانية المملكة لعام 2018.

وقال العاهل السعودي، حينها، إن “الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية”.

ويبلغ حجم الإنفاق المتوقع في الميزانية العامة السعودية للعام الجاري نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة بنحو 5.6 عن العام 2017، الذي شهد إنفاق حكومي وصل إلى 926 مليار ريال (246.93 مليار دولار).

وتوقعت الحكومة السعودية أن تصل العائدات خلال العام الجاري إلى 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 12.5 بالمئة عن العام الماضي، ومن ضمن ذلك إيرادات غير نفطية متوقعة بـ 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار).

