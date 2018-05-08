آغا: 300 مليون دينار إجمالي السيولة لفروع المصارف في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الثلاثاء إن إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية في النطاق الإداري المنطقة الشرقية 300 مليون دينار.

وأضاف آغا على صفحته الرسمية على فيس بوك أن التوزيع للمصارف سيكون يوم االخميس 10 مايو، وللمواطنين الصرف اعتبارا من يوم الأحد 13 مايو حسب ظروف النقل للفروع.

وأوضح رئيس اللجنة أن السيولة المذكورة موزعة كالتالي:

مصرف الجمهورية 75 مليون دينار

مصرف الوحدة 75 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 65 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 27 مليون دينار

مصرف الصحارى 25 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار

مصرف المتوسط 6 مليون دينار

مصرف الاجماع العربي 5 مليون دينار

مصرف الزراعي 2 مليون دينار.

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