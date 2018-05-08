” موسع”..زيادة إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يوميا

أبردين-العنوان

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء إنها ستوسع نطاق معاملتها مع مستثمرين ومتعاقدين دوليين لتمكينهم للمساعدة في دعم طموحها لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022.

وأضافت المؤسسة أنها ستضع خطة أعمالها للسنوات المقبلة من أجل ذلك.

وعقد اليوم الثلاثاء في مدينة أبردين باسكتلندا، منتدى رفيع المستوى مع أكبر الشركات البريطانية، بالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني، وهو ما يعزّز من الجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتشجيع عودة المستثمرين والشركات العالمية للعمل في ليبيا، وذلك بهدف مساعدتها في إعادة تأهيل الحقول والموانئ، وإنعاش عمليّات إنتاج النفط والغاز والاستكشاف.

وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله خلال كلمته الافتتاحية “إن الهدف من تواجد الوفد الليبي-بما في ذلك كبار الموظفين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها-اليوم في أبردين، هو مناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

وأضاف “أن هذا المنتدى يعتبر في غاية الأهميّة، إذ أنّه يعكس حرصنا على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين وبائعين ومقدّمي خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز.”

وترعى هيأة المشاريع التجارية الاسكتلندية ومجلس صناعات الطاقة وغرفة التجارة بأبردين وغرامبيان هذا المنتدى، الذي من خلاله سيتعرف الوفود إلى مدى أهمية مشاركتهم واستثمارهم في زيادة التعاون والأمن في ليبيا وفي قطاع النفط والغاز.

هذا وسيستمر المنتدى على مدى يومين بمدينة أبردين في اسكتلندا.

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