أسرع 5 دول تستبدل العمالة البشرية بالروبوتات .. الدنمرك الأولى

مع تسارع وتعاظم دور الروبوتات عالميا، قامت RT بدراسة حول أكثر دول العالم اعتمادا عليها، وخاصة فيما يتعلق باستثمار الروبوت في الصناعة والإنتاج.

وأتت الدراسة بعد إعلان “الاتحاد الدولي للروبوتات”، أن تكنولوجيا الروبوت تنتشر عالميا بسرعة كبيرة يصعب وقفها. حيث تبلغ نسبة الروبوت إلى الإنسان (في مجال العمل)، 77 على 10 آلاف.

أما الدول التي يتسارع فيها استبدال عمالة البشر بالروبوتات، فهي على الترتيب الآتي:

5- الدنمارك: تبلغ نسبة الروبوتات إلى البشر، 211 إلى 10 آلاف. كما تعد الدنمارك في مقدمة دول العالم، في مجال الصناعات الميكانيكة بشكل عام.

4- اليابان: النسبة 303 روبوتات إلى 10 آلاف إنسان، حيث أن غالبية المجموعة الأولى توظف في قطاع صناعة السيارات. كما أن 52% من مجموع روبوتات العالم متواجدة اليوم في اليابان.

3- ألمانيا: النسبة تصل إلى 309 روبوتات إلى 10 آلاف إنسان.

2- سنغافورة: 90% من الروبوتات موظفة في مجال صناعة الإلكترونيات، وتبلغ النسبة 488 إلى 10 آلاف إنسان.

1- كوريا الجنوبية: الدولة الأولى عالميا في تكنولوجيا الروبوت، وصاحبة الرقم القياسي في المجال ذاته، حيث تفوق النسبة العامة، 631 روبوت لكل 10 آلاف عامل بشري.

