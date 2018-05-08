مؤسسة النفط تعتمد استراتيجية جديدة لإنتاج مليوني برميل يوميا بحلول 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها سترفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا مع حلول العام 2022.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على موقع تويتر إنها سوف تستهدف جميع أسواق الاستثمار العالمية لدعم هذه الإستراتيجية.

المؤسسة الوطنية وفي تحديث آخر نشرته في ذات الصفحة، قالت أيضا إنها شرعت حاليا في المرحلة الثانية من حقل بحر السلام، لربط 10 آبار بحرية مع منصة صبراتة التي تبعد أكثر من 100 كيلو متر شمال المدينة، مضيفة أنه من المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمنصة 350 مليون قدم مكعب من الغاز.

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