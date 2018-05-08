الحكومة الليبية المؤقتة تستنكر الهجوم الإرهابي على بوابة الـ  90 في رأس لانوف

قرنادة 08 مايو 2018 (وال) – استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة التسعين في رأس لانوف.

وأدانت الحكومة المؤقتة في بيان لها التفجير الإرهابي بأشد العبارات، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية الوقحة التي تنتهجها الجماعات الإرهابية كردود أفعال خسيسة على نجاحات جيشنا البطل بدحرهم ، و نزع شوكتهم ، و إفشال مخططاتهم الدنيئة.

وأضافت الحكومة أن هذا العمل الأخرق الشنيع لن يثني أبناء الشعب الليبي العظيم وحكومته و جيشه الباسل، عن المضي قدما في محاربة الإرهاب، و اجتثاث بؤره ، وإنقاذ بلادنا العزيزة من أخطاره الجسيمة .

وختمت الحكومة بيانها “نستمطر شأبيب الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتفعت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها دفاعا عن وطنهم الغالي”.(وال – قرنادة) إ م / أ د

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