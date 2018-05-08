مركزي البيضاء: صرف السيولة للمواطنين اعتبارا من الأحد المقبل

أكد مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، الشروع في صرف السيولة المالية على المواطنين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأعلن المصرف على صفحته في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 300 مليون دينار لفروع المصارف التجارية الواقعة بالنطاق الإداري بالمنطقة الشرقية التي ستحال إليها الخميس القادم.

وستوزع هذا المبلغ كالآتي: مصرفي الجمهورية والوحدة 75 مليون دينار كل منهما، ومصرف التجاري الوطني 65 مليون، ومصرف شمال إفريقيا 27 مليون، ومصرف الصحارى 25 مليون، ومصرف التجارة والتنمية 20 مليون، ومصرف المتوسط 6 ملايين، ومصرف الإجماع العربي 5 ملايين، ومليوني دينار للمصرف الزراعي.

وتشهد معظم المصارف التجارية في ليبيا نقصا حادا في السيولة المالية، مما أدى ذلك إلى صعوبة حصول المواطنين على مرتباتهم الشهرية.

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