300 مليون دينار لمصارف المنطقة الشرقية

أعلن المصرف المركزي في البيضاء، الثلاثاء، عن تخصيص 300 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية.

وقال المصرف، بصفحته في “فيسبوك”، إن توزيع السيولة على المصارف سيكون يوم الخميس القادم الموافق 10/05/2018، فيما سيكون الصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13/ 5/ 2018، وحسب ظروف النقل للفروع.

وأشار المصرف المركزي أن توزيع السيولة على المصارف يأتي كالتالي:

مصرف الجمهورية 75 مليون دينار

مصرف الوحدة 75 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 65 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 27 مليون دينار

مصرف الصحاري 25 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار

مصرف المتوسط 6 مليون دينار

مصرف الاجماع العربي 5 مليون دينار

مصرف الزراعي 2 مليون دينار

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