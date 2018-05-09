“مالية الوفاق” تحيل مرتبات مارس وأبريل للمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري مارس وأبريل لكافة الجهات العامة، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة وفق الإجراءات المعمول بها.

وأحالت الوزارة – وفق التشريعات النافذة – الأذونات إلى مصرف ليبيا المركزي للإجراء المتبع، مؤكدة أنه ستحيل رواتب شهر مايو، في منتصف الشهر الجاري بمناسبة قدوم شهر رمضان، بحسب ما نشر الفريق الإعلامي للوزارة على صفحته في “فيسبوك”.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت توحيد منظومة رواتب الدولة في منظومة رواتب بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني، حيث جرى صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه المنظومة بدءًا من شهر يناير لسنة 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر