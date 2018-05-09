اللجنة الرئيسية للمؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي تكرم عميد بلدية المدينة

بنغازي 09 مايو 2018 (وال) – كرمت رئيسة لجنة المؤتمر والمعرض الدولي لإعادةإعمار مدينة بنغازي النائب عائشة الطبلقي أمس الثلاثاء عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار.

هذا وتم تكريم عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار عرفاناً وتقديراً على المجهودات التي بذلها من أجل إنجاح أعمال المؤتمر الدولي الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة.

يشار إلى أنه تم التكريم بحضور متميز من قبل شخصيات محلية ودولية. (وال – بنغازي) ب خ / هــ ع

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