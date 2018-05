إيطاليا تتعهد بإنشاء صوامع تخزين القمح بمصر

المتوسط:

اجتمع إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار المصري، مع ممثلين عن هيئة التنمية ومكتب التمويل والتعاون الإيطاليين، لبحث إنشاء 15 صومعة لتخزين الحبوب.

وقال عشماوي، خلال الاجتماع، إن الجانب الإيطالي تعهد بإنشاء الصوامع بطريقة رأسية لتخزين القمح بعدد من المحافظات وسعات تخزينية كبيرة لكل صومعة.

وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، أن الشركات المصرية سوف تنفذ الأعمال الإنشائية للصوامع، فيما ينفذ الجانب الإيطالي الأعمال الكهروماتيكية من المشروع.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على ضرورة وضع دراسة لكيفية رفع كفاءة سوق تخزين القمح، وذلك من خلال وضع حلول لتقليل نسب الفاقد بسبب النقل والتخزين.

وقال عشماوي، إن التوسع في إنشاء الصوامع سيحسن من مستوى الخبز نتيجة التخزين الجيد للقمح، إلى جانب إسهامه في دعم الاقتصاد من خلال خفض الحاجة لاستيراد الحبوب بالعملة الصعبة.

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، أن مشروع إنشاء الصوامع الجديدة يكتسب أهمية إستراتيجية، حيث يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري عبر زيادة طاقة تخزين القمح.

وأشار إلى أن توافر الصوامع الجديدة يمثل نوعا من الدعم يتميز بدرجة عالية من الاستدامة، حيث تساعد في الحد من الفاقد السنوي في محصول القمح نتيجة استخدام الشون الترابية خلال الفترة الماضية، كما أن الصوامع الجديدة معدنية تساعد في رفع جودة الخبز المدعم، نتيجة إيقاف عملية اختلاط القمح بالرمال داخل الصوامع الترابية القديمة.

