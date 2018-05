سلطنة عمان تخطط لإنشاء أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط

المتوسط:

أبرمت سلطنة عمان مع الشركة الكورية الجنوبية ” HAEJOO” اتفاقية بنحو 4 ملايين دولار لإنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، على الساحل البحري في ولاية السويق شمالي البلاد.

وتنص الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 1.6 مليون ريال عماني (حوالي 4.144 مليون دولار) التي وقعتها وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أمس الاثنين، تنص على إقامة مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق.

ويبلغ طول المشروع، الذي تستغرق فترة إنشائه سنتين ونصف السنة، 20 كيلومترا على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين 15- 30 مترا، وسيسهم المشروع بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للصيادين من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل للعمانيين.

كما سيسهم هذا المشروع في دعم الإنتاج السمكي في السلطنة ليصل إلى 480 ألف طن بحلول عام 2020، حيث يبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي سيتم إنزالها 4280 وحدة.

