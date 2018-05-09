القيلوشي: الاقتصاد لم تحدد تسعيرة للسلع المتداولة بالسوق

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي، الأربعاء، إن وزارة الاقتصاد لم توافهم بأي تعميم يخص تسعيرة السلع المتداولة في السوق الليبي منذ العام 2011 .

وأشار القيلوشي في تصريح خاص للرائد أن عمل عناصر الجهاز في طرابلس وما جاورها يقتصر على متابعة السلع من حيث الصلاحية ومطابقتها للمواصفات، مؤكدا تباين الأسعار للسلع من تاجر لآخر.

وأضاف القيلوشي أن فروع الجهاز تواصل عملها في كشف وضبط وإتلاف السلع الغذائية والأدوية واللحوم المخالفة للمواصفات، مشيرا إلى أن مكتب أبوسليم أتلف الثلاثاء كميات من الضبطيات من داخل المخازن التابعة للجهاز.

وحذر المتحدث باسم الجهاز من تداول أرز يحمل اسم ” نور” منتهي الصلاحية منذ العام 2016، يحمل تاريخا مزورا، مطالبا المواطنين بتبليغ أقرب نقطة للحرس البلدي.

يذكر أن مراكز الجهاز تفتش بشكل يومي المحال التجارية، كل حسب نطاقه وتقفل العديد منها بعد تحرير مخالفات لأصحابها وإحالة بعضهم للنيابة المختصة

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