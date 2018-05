النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2014 متأثرا بالقرارات الأمريكية

المتوسط:

انتعشت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران.

وتزايد خام القياس العالمي اثنين بالمئة، إلى 76.42 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار، أو ما يعادل 1.7%، إلى 70.24 دولار للبرميل، ليقترب أيضا من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وقال المحلل الاستثماري في ريفكين سيكيوريتيز الأسترالية وليام أولافلين: “الحدث الأكبر الليلة هو إلغاء ترامب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وبالتالي من المرجح أن تُفرض العقوبات مرة أخرى على إيران، وهو ما سيؤثر قطعا على صادراتها النفطية”.

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015، ما يزيد من مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، ويثير حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية.

وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسة، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما لفعل ذلك ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ما آخر قبل انتهاء تلك المدة.

وقال محللون في “آر.بي.سي كابيتال ماركتس” إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. بيد أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور حتى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012، بسبب برنامجها النووي، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا، قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

بينما برزت إيران من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إذ وصلت صادراتها في أبريل إلى 2.6 مليون برميل يوميا.

