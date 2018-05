خسائر مصرية فادحة بفعل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

المتوسط:

صرح أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انسحابه الرسمي من الاتفاق النووي الإيراني، سينعكس على مصر بالسلب.

وأوضح الوزير المصري السابق أن هذا القرار سيؤدى إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، ستؤدي إلى نقص إنتاج النفط وقلة في المعروض الأمر الذي من شأنه ارتفاع أسعار النفط، إلى ما يقرب من 5 دولارات لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

ولفت وزير البترول الأسبق، إلى أن هذه الزيادة في ارتفاع النفط تكبّد الدولة المصرية خسائر بنحو 10 مليارات جنيه من ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن “أوبك” لديها نحو 2 مليون برميل فائض من الممكن أن يتم ضخها في الأسواق لإحداث عملية توازن بين العرض والطلب.

وأضاف: أن مصر تستورد يوميًا السولار والبنزين بملايين الدولارات بالأسعار الحالية التي وصلت إلى نحو 75 دولارا للبرميل، في حين أن ميزانية الطاقة حدّدت سعر البرميل في الموازنة العامة للدولة بنحو 67 دولارا للبرميل، إذن هناك فرق نحو 8 دولارات للبرميل، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 80 دولارا سعر البرميل غدًا الأربعاء بعد قرار “ترامب”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، انسحاب بلاده التام من الاتفاق النووي الإيراني، قائلًا: في كلمة ألقاها حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، إن هذه الصفقة “هائلة” و”تسمح للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم”، مضيفًا: “أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي”.

