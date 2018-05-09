أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 9/5/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 9 مايو 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.570 دينار مقارنة بـ 6.575 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغ سعره 7.795 دينار مقارنة بـ 7.838 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 8.885 دينار مقارنة بـ 8.913 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.570 دينار 6.550 دينار اليورو 7.795 دينار 7.715 دينار الجنية الاسترليني 8.885 دينار 8.805 دينار الليرة التركية 1.541 دينار 1.461 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.370 دينار 0.290 دينار الدولار الكندي 5.068 دينار 4.988 دينار الدينار الاردني 9.260 دينار 9.180 دينار حوالات دبي-تركيا 6.575 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.650 دينار كاش – 8.00 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.500 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.350 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.9 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.