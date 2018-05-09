العراق يرفع إنتاج حقل الزبير النفطي

(رويترز) – قال مسؤول نفطي عراقي، الأربعاء، إن العراق رفع إنتاج النفط بحقل الزبير التابع لشركة إيني في الجنوب بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 475 ألف برميل يوميا.

وقال مدير مشروع زيادة الطاقة، مهند عباس، لرويترز على هامش افتتاح وزير النفط جبار اللعيبي لمنشآت جديدة إن الإنتاج زاد بعد الانتهاء من منشأة لمعالجة الخام.

وستزيد طاقة إنتاج الزبير تدريجيا إلى 625 ألف برميل يوميا مع إضافة 3 منشآت معالجة أخرى حسبما ذكر عباس لكنه لم يوضح الجدول الزمني للانتهاء منها.

العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية وتبلغ طاقته نحو 5 ملايين برميل يوميا.

لكن إنتاجه من الخام لا يزيد على حوالي 4.5 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء على كبح المعروض من أجل دعم أسعار الخام.

ويسعى البلد أيضا إلى زيادة طاقته التكريرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية.

وطلبت وزارة النفط من المستثمرين تقديم العروض بحلول 14 يونيو لبناء مصفاة تكرير طاقتها 100 ألف برميل يوميا في الكوت بجنوبي بغداد.

وكانت الطاقة التكريرية للعراق تضررت عندما سيطر داعش على أكبر مجمع لمعالجة النفط في البلاد في بيجي بشمالي بغداد في 2014.

واستعادت القوات العراقية بيجي في 2015 لكن أضرارا بالغة لحقت بالمصفاة خلال القتال. ويعتمد العراق حاليا على مصفاة الدورة في بغداد ومجمع الشعيبة في منطقة البصرة.

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