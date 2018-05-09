مصرف ليبيا المركزي: الإتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018

عين ليبيا

عُقد بمصرف ليبيا المركزي الإربعاء اجتماعاً ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري وبحضور كل من فريق مصرف ليبيا المركزي المعني بالتنسيق مع الحكومة في شأن الترتيات المالية ووزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ووكيل الوزارة ومدير إدارة الخزانة ومدير مركز المعلومات بالوزارة وذلك إستكمالاً للمشاورات المتعلقة بالترتيبات المالية للعام 2018 بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني.

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018م بقيمة (42,511,430,000) (إثنان وأربعون مليار وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثون دينار ليبـي) مع الإتفاق على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.

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