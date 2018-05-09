أسعار النفط تُحلق عالياً بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

عين ليبيا

حلقت أسعار النفط عالياً بأكثر من 2 بالمائة في التداولات الصباحية لجلسة الأربعاء، مدعومة بإعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.

حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب متلفز أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع قراراً بفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية عليها.

هذا وتأتي مكاسب الخام أيضاً بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بواقع 1.85 مليون برميل إلى 430.72 مليون برميل.

ويعني قرار الانسحاب الأمريكي إمكانية تعطيل إمدادات النفط الإيرانية التي اعتبرت واحدة من كبرى الدول المصدرة للخام في 2016، بعد رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

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