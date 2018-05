خسائر تاريخية للعملة الإيرانية عقب قرار ترامب

المتوسط:

تكبدت العملة الإيرانية بخسائر تاريخية بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي، فور توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار الانسحاب.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي جديد عند 80 ألف مقابل الدولار، ليقفز الدولار بنحو 5000 ريال فور إعلان انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

وبحسب “العربية.نت” فإن بعض المواقع الإيرانية التي كانت تعلن سعر صرف الدولار توقفت عن الإعلان ومنها مواقع “إيران جيب”، “صراف الأولمبيك”، “دنياي اقتصاد” و”صرافي كيش”.

وأكدت المصادر أن بعض من لديهم دولار يقومون ببيعه بين معارفهم فقط، ولا يوجد سعر موحد.

أما سعر المسكوكة الذهبية الإيرانية فبلغ 21 مليونا و300 ألف ريال، أي شهدت زيادة فورية بمقدار 300 ألف ريال. كما ارتفع سعر الذهب إلى مليونين و750 ألف أي بزيادة قدرها 180 ألف ريال.

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، قدم أمس الثلاثاء استقالته، وذلك بعد أيام من تسجيل ثاني انهيار للعملة بغضون أسابيع، حيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 63 ألفاً مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وتراجع الريال الإيراني قبيل إعلان واشنطن موقفها من الاتفاق النووي، في حين صرح رئيسُ البنك المركزي الإيراني، أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لن يكون له تأثيرٌ كبير على الاقتصاد الإيراني، وهو ما لم يحدث تماما بعد الانهيار التاريخي للعملة مقابل الدولار مع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

