الرميحي: اكتشاف حقل البترول سيضاعف إنتاجية البحرين

أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خالد الرميحي، على هامش مؤتمر بوابة الخليج Gateway Gulf، أن الحقل الذي اكتشفته بلاده مؤخرا والبالغ حجمه 80 مليار برميل، سيضاعف الإنتاجية.

وأشار الرميحي إلى أن تضاعف إنتاجية البحرين من الاكتشاف الجديد لن يغير توجه الاقتصاد البحريني، متوقعا فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة خلال بداية العام المقبل.

ولفت رئيس مجلس التنمية الاقتصادية البحريني إلى أنه ستتم الموازنة بين تقليص العجز والمواصلة في النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة قال الرميحي “14 مليون سائح زاروا البحرين في 2017، وتوسعة قطاع السياحة والترفيه السعودي لن يؤثر على البحريني”.

وقال إن مؤتمر “بوابة الخليج” يهدف إلى زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الخليج، مشيراً إلى أن المؤتمر يستعرض التغيرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات الخليجية ويناقش الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الملتقى يهدف لتقريب وجهات النظر في مجال الاستثمار وتحفيز المستثمرين على اغتنام الفرص الكامنة في قطاعات متعددة بدول والخليج. المؤتمر يقدم أفضل الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، الكهرباء والماء، بعوائد تصل إلى 18 مليار دولار، بالإضافة لمشاريع مستقبلية ستصل إلى 26 مليار دولار.

