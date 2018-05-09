إقرار الترتيبات المالية بـ42.5 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الأربعاء، أنه اتفق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على إقرار الترتيبات المالية لعام 2018.

وقال المصرف بموقعه الإلكتروني، إن اجتماعا عقد بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وعدد من المسؤولين، أفضى إلى الاتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة 42.5 مليار دينار.

وأضاف المصرف المركزي أنه تم الاتفاق أيضا على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.

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