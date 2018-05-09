اقتصاد

إقرار الترتيبات المالية بـ42.5 مليار دينار

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الأربعاء، أنه اتفق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على إقرار الترتيبات المالية لعام 2018.

وقال المصرف بموقعه الإلكتروني، إن اجتماعا عقد بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وعدد من المسؤولين، أفضى إلى الاتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة 42.5 مليار دينار.

وأضاف المصرف المركزي أنه تم الاتفاق أيضا على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك