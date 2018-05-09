السياحة تعتمد لائحة مواصفات المحالّ السياحية

اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر بشير مالك، الأربعاء، لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة للسياحة “الفنادق والقرى السياحية”؛ لتحسين جودة الخدمات السياحية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة عادل فارينا، في تصريح للرائد، إن اللائحة تنص على ضرورة تنسيق الجهات المانحة لتراخيص إنشاء المنشآت السياحية، مع الهيئة العامة للسياحة قبل منح إذن البناء.

يشار إلى أن القانون الليبي يمنع الترخيص بإنشاء أو تشغيل وإدارة المحال العامة السياحية، والبناء في المناطق المصنفة سياحية أو الشروع فيه، أو الترخيص باستغلالها بأي وجه يؤثر أو يغير من تصنيفها ـ إلا بإذن من الهيئة العامة للسياحة.

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