أسعار النفط تُلحّق بعد قرار ترامب

(رويترز)- قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة أثناء التعاملات الأربعاء، ليسجل خام برنت القياسي العالمي أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن “أعلى مستوى” من العقوبات على البلد العضو في أوبك.

وبحلول الساعة 1452 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.87 دولار للبرميل مرتفعة 2.02 دولار، أو 2.7 بالمئة، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 عند 77.43 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.79 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 70.85 دولار للبرميل.

وزادت الأسعار مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 719 ألف برميل.

وفي الصين، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس متجاوزة 73.20 دولار للبرميل.

وعزا محللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية.

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