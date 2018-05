الخليفي: السعودية تدعم نمو القطاع الخاص

المتوسط:

صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، بأن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم، حدد مجموعة شاملة ومتكاملة من المبادرات المبنية حول الركائز الاستراتيجية الثلاث المتضمنة فيه.

وأوضح الخليفي خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي، إلى مبادرات ذات مكاسب سريعة يمكن تحقيقها بحلول نهاية العام الحالي 2018، وفيما يخص مبادرات مؤسسة النقد تحديداً، فمعظمها يدخل تحت الركيزة الأولى للبرنامج، التي تتمحور حول (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص).

وأكد أن الركيزة الأولى للبرنامج تستهدف تعزيز عمق واتساع خدمات التمويل، والتوسع في دعم وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات ذوي الكفاءات.

واعتبر الدكتور الخليفي أن البرنامج سيكون له أثر مهم على كل من المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية.

كما سيعمل البرنامج على زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% حالياً إلى 5%، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16%، فضلاً عن زيادة عمق سوق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة إلى 2.9% في العام 2020، وزيادة نسبة التأمين الإلزامي لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي إلى 75% و 45% في العام 2020.

