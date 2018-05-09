دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد الله الثني يناقش مشاريع منطقة قرنادة

قرنادة 09 مايو 2018 (وال)-ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء خلال اجتماع عقده بسيادة عضو مجلس النواب المنتصر مشاريع الحكومة المستهدف تنفيذها بالفرع بالبلدي قرنادة.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع سيادة النائب المشاريع المتفق عليها تنفيذها في الفرع البلدي قرنادة.

وتتضمن هذه المشروعات استكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة و الطريق الرئيسي لها.

كما تتضمن مشروع استكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية، وتوريد آليات نقل القمامة و آليات لمكتب خدمات الكهرباء بالفرع البلدي قرنادة.

وأصدر دولته خلال الاجتماع تعليماته لذوي الاختصاص استكمال مسجد مصعب بن عمير بالمنطقة، ورصف الحي الغربي بالمنطقة، و اعتماد مستوصف منطقة قرنادة كمستشفى قروي.(وال-قرنادة) ا م

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