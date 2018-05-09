رئيس الحكومة الجزائري يطالب الشركات الليبية بتعزيز تواجدها في بلاده

طالب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، مسؤولي الشركات الليبية بتعزيز تواجدها في بلاده، بهدف الرفع من المبادلات الاقتصادية المغاربية.

وافتتح أويحي مساء الثلاثاء، معرض الجزائر الدولي الواحد والخمسين، بعنوان “التجارة في خدمة الإنتاج” بمشاركة 704 متعامل اقتصادي محليا وأجنبيا من عدة بلدان عربية وأجنبية بينها ليبيا.

وطالب أويحي بحسب وكالة الأنباء الجزائرية مسؤولي الشركات الليبية بتعزيز تواجدها في الجزائر، من أجل ترقية اقتصاد المنطقة المغاربية، مشيرا إلى أن القانون الجزائري يدعم الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر.

ويعقد معرض الجزائر الدولي في الفترة من 8 إلى 13 مايو الجاري، ويضم مؤسسات متخصصة في الصناعات الغذائية والكيميائية والبتروكيميائية والطاقة والصناعات التحويلية والميكانيكية، والحديد والصلب والمعادن وتجهيزات البناءات الكبرى.

وتظهر دعوة الحكومة الجزائرية رغبة في استعادة مصالحها الاقتصادية مع ليبيا، التي فقدتها منذ تدهور الوضع الليبي عام 2011.

وكانت حوالي 195 شركة ليبية و133 تاجرًا ليبيًا يعملون في الجزائر قبل ثورة فبراير 2011، لكن عددها انخفض بحسب المركز الجزائري للسجل التجاري مقابل تصدر الاستثمارات السورية والتونسية القائمة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ويقلل مراقبون من حظوظ استئناف الشركات الليبية زخمها المعهود في الجزائر، مادامت السلطات ماضية في قرارها تصفية مساهمتها في مصرف المغرب العربي للاستثمار والتجارة “باميك”، الذي كان يعد واحدا من أهم المصارف في تسهيل إنجاز إجراء عملية التحويلات والاعتمادات بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الجزائر اتّخذت قرار تصفية مساهمتها في مصرف “باميك” عام 2012، وهو مصرف تتقاسمه ليبيا والجزائر برأسمال 50 مليون دولار.

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