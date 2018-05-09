الرئاسي والمركزي يخصصان 42.5 مليار دينار للترتيبات المالية لعام 2018

اتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي، على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018، بقيمة 42 مليار و511 مليون و430 ألف دينار ليبي.

وأكد المصرف، أن إقرار الترتيبات المالية لهذا العام جاء مع الاتفاق على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها، وذلك استكمالاً للمشاورات المتعلقة بالترتيبات المالية لعام 2018 بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني.

وجاء هذا الاتفاق خلال عُقد اجتماعا اليوم الأربعاء بطرابلس، ضم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وبحضور كلٍ من فريق المصرف المركزي المعني بالتنسيق مع الحكومة في شأن الترتيبات المالية، ووزير المالية المفوَّض، ووكيل الوزارة ومدير إدارة الخزانة ومدير مركز المعلومات بالوزارة.

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