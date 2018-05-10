هيأة الثروة الحيوانية والبحرية تبحث سُبل توفير الأعلاف في البلديات

شحات 10 مايو 2018 (وال)- عقدت الهيأة العامة للثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة الليبية المؤقتة، اجتماعاً مع المجلس البلدي لبلدية شحات .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بمقر ديوان المجلس البلدي شحات، مناقشة احتياجات القطاعات في البلديات.

وذكر مكتب الإعلام بمجلس البلدي شحات أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره عميد البلدية المكلف عثمان الميار، ومديري الإدارات والمكاتب في الهيأة العامة للثروة الحيوانية والبحرية، ومنسقي القطاعات في عدد من البلديات، بحث إمكانية توفير الأعلاف الحيوانية، ووضع إستراتيجية لها عن طريق الاتصال بشركة المطاحن، والمصرف الزراعي، والموردين من القطاع الخاص .

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم مناقشة مشكلة التحصينات الخاصة بالحيوانات، والاحتياجات التي تتطلبها القطاعات في البلديات، والمعوقات التي تواجه المنسقين أثناء القيام بأعمالهم، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة . (وال – شحات) أ ج/ ر ت

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