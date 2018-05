المتوسط:

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى فى ختام التعاملات اليوم الخميس مع تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل المكاسب التى حققتها بورصة وول ستريت واستقرار الين، بينما واصل سهم تويوتا صعوده بعد يوم من إعلان النتائج السنوية.

وارتفع سهم تويوتا 2.3% إلى 7592 ينا ليسجل مستوى جديدا هو الأعلى فى ثلاثة أشهر، وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا فى السوق من حيث القيمة.

ودفع ذلك المؤشر نيكى إلى الارتفاع 0.4 % ليغلق عند 22497.18 نقطة، وقفزت أسهم تويوتا 3.8% يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة نتائجها السنوية وتوقعت تحقيق أرباح تفوق تقديرات المحللين خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى الإعلان عن إعادة شراء أسهم.

وحقق قطاع التعدين مكاسب مع بقاء أسعار النفط مرتفعة وارتفع سهم إنبكس كورب 3.5%، وقفز سهم ميتسوبيشى موتورز 9.4 % بعد أن قالت الشركة إن من المتوقع أن ترتفع الأرباح التشغيلية 12% فى السنة المالية الحالية بدعم من زيادة مبيعات السيارات فى آسيا.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% لينهى اليوم عند 1777.62 نقطة.

The post ارتفاع مؤشر نيكى اليابانى وول ستريت يحقق مكاسب كبيرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية