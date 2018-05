الثالث من رمضان ..أول معرض للمنتجات السورية في بنغازي منذ سنوات

المتوسط:

بدأ مساء الثلاثاء 8 أيار(مايو) العمل في تجهيز المكان الذي سيتم فيه إقامة معرض “صنع في سوريا” في مدينة بنغازي مقابل فندق تيبستي السياحي والاستعداد لتنظيم الأجنحة الخاصة بالشركات .

عودة المنتجات السورية

وقالت فوزية الفرجاني، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، لوكالة “سبوتنيك”، إن “العمل جار الآن استعدادا لاستضافة وتنظيم معرض صنع في سوريا في مدينة بنغازي الذي سيبدأ يوم 19أيار(مايو) 2018 والذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة 100 شركة ليبية وسورية”، مشيرةً إلى أن المعرض “سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم بأن بنغازي آمنة”.

وأوضحت الفرجاني أن “المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا، ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس قبل وخلال شهر رمضان المبارك”.

طيران مباشر بنغازي دمشق

وأشارت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، شرقي ليبيا، إلى أن “الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا منحت إذنا لشركات الطيران الليبية لاستئناف الرحلات الجوية مباشرة من دمشق إلى بنغازي”.

وأضافت “تم بحمد الله وتوفيقه فتح الخط المباشر مع سوريا بعد الاتفاق بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي واتحاد المصدرين السوريين والمؤسسة العامة للطيران المدني وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية”.

كما كشفت الفرجاني عن وجود مقترح لإقامة نموذج للحارة الشامية في المعرض وفعاليات أخرى متميزة، معربة عن أملها في أن يكون المعرض بداية حقيقية لعودة المنتجات السورية إلى السوق الليبية وتحريك كل الفعاليات ببنغازي والخدمات التي ستستفيد من تواجد العارضين والزائرين للمعرض وتنشيط المنطقة المقترحة لإقامته.

آفاق واعدة

وكان رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح، قد صرح لمندوب وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المعرض الذي يضم منتجات غذائية ونسيجية وكيمائية يستمر حتى أواخر شهر رمضان، وتشارك فيه عشرات الشركات السورية، وقامت أكثر من 50 شركة بحجز أجنحة لها في المعرض حتى الآن، لافتا إلى أهمية المعرض كونه أول معرض للمنتجات السورية في ليبيا منذ أكثر من سبع سنوات ويشكل نافذة تسويقية وترويجية للمنتجات السورية ويؤسس لفرص وعقود تصديرية.

الليبيون في دمشق

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة، قد شاركت بتاريخ 15 شباط(فبراير)، في افتتاح معرض “صنع في سورية” التخصصي، الذى أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 300 شركة سورية ، لمدة 4 أيام، وذلك بحضور 800 رجل أعمال ومستوردين من 14 دولة عربية .

وجاءت المشاركة الليبية تأكيدا على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين وتجسيدا لآفاق التعاون الواعدة بينهما، حيث اتضاف اتحاد المصدرين السوري عدد76 تاجر ليبي.

يذكر أنه تم خلال زيارة الوفد الليبي المُشكل من وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار ولجنة إعمار مدينة بنغازي ومجلس رجال الأعمال الليبيين ببنغازي تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين الليبي والسوري لبحث عقد لقاءات منتظمة في البلدين بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ودعم العلاقات الاقتصادية الليبية السورية في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للمنتجات السورية في الأسواق الليبية لزيادة الصادرات السورية إلى ليبيا.

عصر.. وصل ما انقطع

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور منير عصر كان قد التقي مع نظيره السوري محمد الخليل في العاصمة السورية دمشق في 17 شباط(فبراير) الماضي.

وقد تمخض عن اللقاء فتح خط تجاري بين ليبيا وسوريا، لتسهيل شحن وتبادل البضائع والمنتجات التجارية لكلا البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية حينها عن الوزير أن هذا التعاون الاقتصادي يأتي ضمن مساعي وزارة الاقتصاد الليبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد .

وبين عصر أنهم قبيل شهر رمضان الكريم المقبل سيعملون على استيراد الملابس بأسعار مناسبة للمواطنين، والأغذية فضلاً عن تبادل التصدير من ليبيا إلى سوريا وبما في ذلك التمور الليبية وقد تم تسهيل إجراءات الملاحة والنقل بالخصوص.

