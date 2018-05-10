أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 10/5/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 10 مايو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.520 دينار مقارنة بـ 6.525 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغ سعره 7.736 دينار مقارنة بـ 7.742 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 8.847 دينار مقارنة بـ 8.824 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.535 دينار 6.515 دينار اليورو 7.754 دينار 7.674 دينار الجنية الاسترليني 8.868 دينار 8.788 دينار الليرة التركية 1.525 دينار 1.445 دينار الدينار التونسي 2.57 دينار 2.49 دينار الجنية المصري 0.368 دينار 0.288 دينار الدولار الكندي 5.037 دينار 4.957 دينار الدينار الاردني 9.210 دينار 9.130 دينار حوالات دبي-تركيا 6.535 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.650 دينار كاش – 7.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.370دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.200 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 202.7 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.