وزارة العدل الأمريكية تغرم بنك بريطانى 4.9 مليار دولار

أعلن رويال بنك اوف سكوتلاند غروب البريطانى الخميس، عن أن وزارة العدل الأمريكية غرمته 4,9 مليار دولار فى تسوية لدوره فى أزمة الرهن العقارى فى العام 2008.

وذكر البنك فى بيان له، أنه توصل لاتفاق مبدئى مع وزارة العدل الأمريكية “لتسوية تحقيقاتها فى اصدار واكتتاب مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند فى سندات الرهن العقارى السكنية فى الولايات المتحدة بين عامى 2005 و2007“.

وتأتى هذه التسوية بعد غرامة منفصلة قيمتها 5,5 مليارات دولار توصل لها البنك مع وكالة تمويل السكن الفيدرالية فى يوليو 2017 حول نفس الملف.

وتملك الحكومة البريطانية 71% من اسهم البنك ومقره أدنبره وتلقى أكبر خطة انقاذ بنكية فى العالم بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008.

واعتبر المدير التنفيذى للبنك، أن إعلان اليوم لحظة محورية للبنك، مضيفًا: “التوصل لهذه التسوية من حيث المبدأ مع وزارة العدل الأمريكية سيتيح، حين يتم الانتهاء منه، لنا التعامل مع هذه المسألة المهمة وهو الثمن الذى علينا دفعه للطموح العالمى الذى اتبعه البنك قبل الأزمة“.

