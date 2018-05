“أوبك” تراقب تطور الأوضاع بالشرق الأوسط لتعويض إنتاج إيران

المتوسط:

قالت مصادر مطلعة، إن منظمة أوبك لا تتعجل البت فى ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض تراجع متوقع فى صادرات إيران بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة، مضيفين أن أى فقد فى المعروض سيستغرق وقتا.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول مرتبطة باتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين خارج أوبك لخفض الإمدادات مما ساعد فى محو تخمة المعروض العالمى ورفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014.

ويدرس المسؤولون ما إذا كان هناك تراجع فى صادرات إيران وانخفاض فى إمدادات عضو آخر هو فنزويلا يتطلب تعديل الاتفاق الذى يستمر حتى نهاية 2018، حيث يجتمع الوزراء فى يونيو لمراجعة السياسة.

