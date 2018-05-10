بلدي طبرق يفرج على سفينة أعلاف بعد تحديد تسعيرة مراقبة الاقتصاد

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية طبرق اليوم الخميس الإفراج عن حمولة سفينة “أعلاف” كانت راسية على رصيف ميناء المدينة بعد التوصل إلى اتفاق لتحديد تسعيرة بعد اعتراض مربي الأغنام على التسعيرة المقترحة من التاجر.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم الاتفاق بناء على شكاوى مربي الأغنام لبلدية طبرق حول تاجر قام باستيراد أعلاف عن طريق الاعتمادات لاعتراضهم على التسعيرة المقترحة من التاجر”.

وأضاف “قمنا بإيقاف السفينة وعقدنا اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم الخميس في مكتب آمر المنطقة العسكرية والتاجر ومدير أمن ميناء طبرق التجاري وعدد كبير من مربي الأغنام ومراقب الاقتصاد وعضو عن الجمارك ورئيس لجنة الأزمة في البلدية” .

وأشار إلى أنه بعد الاتفاق مع التاجر ومراقبة الاقتصاد سيتم الإفراج على السفينة بعد تحديد سعر القنطار الواحد من الأعلاف حسب المستندات الرسمية الموجودة مع التاجر بموافقة الحضور من هذه الجهات وعرضها على مراقبة الاقتصاد وهي من تحدد التسعيرة الرسمية.

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