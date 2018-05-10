خفض أسعار اللحوم في رمضان ببنغازي

بنغازي-العنوان

قالت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجانى إن أسعار اللحوم ستنخفض خلال شهر رمضان المبارك، والذي من المتوقع أن يحل على الأمة الإسلامية يوم الخميس القادم.

وأجرت الفرجاني عدة اجتماعات مع نقابة القصابين في بنغازي وأكدت أن الأسعار ستنخفض بتعاون جميع القصابين وموردي المواشي.

ودعت الفرجاني إلى أهمية وضرورة تخفيض أسعار المواشي حتى يكون في متناول جميع المواطنين داخل المدينة.

وتعهد الجميع بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة من أجل رفع المستوى المعيشي وخفض أسعار السلع الغذائية واللحوم في بنغازي بفضل التعاون بين كل المختصين بهذه السلعي وتعاونهم والتزامهم.

ووصلت أسعار اللحوم في المنطقة الشرقية وغيرها من أنحاء البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلوجرام إلى ما يقرب الـ 50 دينارا.

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