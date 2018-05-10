المجبري يعلن تفاصيل الترتيبات المالية

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي “فتحي المجبري” عن تفاصيل الترتيبات المالية التي أقرها المجلس الرئاسي لعام 2018 بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي.

وأعلن المجبري أن الترتيبات لهذا العام بلغت 42 مليار و521 مليون و430 ألف دينار ليبي.

وبين النائب في الرئاسي أن تغطية هذه الترتيبات تم من خلال الاعتماد على الحصول على قيمة 27 مليار دينار ليبي من العائدات النفطية، إضافة إلى قرض بقيمة 10 مليار من مصرف ليبيا المركزي، و2 مليار آخرين من خلال إيرادات مختلفة.

وفصل المجبري بصفته المسؤول عن الترتيبات المالية في المجلس الرئاسي أبواب الإنفاق، حيث خصص 24.5 مليار دينار لبند المرتبات، و6.7 مليار للنفقات التسييرية، أما المشروعات والتنمية فقد خصص لها مبلغ 4.7 مليار، و6.5 مليار لنفقات الدعم.

وقال المجبري إن الجزء الأكبر من إيرادات النفط استخدمت لتغطية المرتبات، مشيراً إلى أن نسبة العجز في إجمالي الميزانية بلغ نحو 23% هذا العام، مقارنة بـ 28% في العام الماضي.

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